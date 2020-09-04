В Тульской области закрылся пляжный и купальный сезон Фото: Алексей ФОКИН

С 1 сентября в Тульской области официально закрылся пляжный и купальный сезон. Так, все тульские пляжи, водоёмы и зоны отдыха завершили свою работу и откроются только в следующем году.

Тулякам, также, напомнили, что купание в запрещённых местах может быть опасно для жизни и здоровья людей. Так, например, в течение купального сезона в 2020 году, в Тульской области утонули семь человек. Взрослых просят уделить особое внимание детям и подросткам, которые могут пойти на водоём даже сейчас, пока в регионе стоит тёплая погода.

В случае любой чрезвычайной ситуации туляков просят звонить по телефонам: 112, 01.