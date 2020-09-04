В Тульской области началась вакцинация против гриппа Фото: Алексей ФОКИН

В Тульскую область поступила первая поставка противогриппозной вакцины «Совигрипп». Тем самым прививку от гриппа на данный момент смогут получить юные жители региона — для них завезено 54 000 доз, - и взрослые, для которых имеется 10540 доз.

Привиться против гриппа можно в государственных медучреждениях по месту жительства или работы.

Как отметил региональный Роспотребнадзор, что на данный момент ситуация по гриппу и ОРВИ в области обычная, характерная для данного периода времени.