На Казанской набережной появились граффити в честь Тульского кремля

фото: Подслушано в Туле Фото: соцсети

3 сентября в Туле на Казанской набережной появилась шестиметровая деревянная стена. На ней закрасовались различные древнерусские шрифты и картинки. Так, все это деревянное красочное полотно стало целой историей, отражающей возникновение и развитие Тульского кремля. Такая новинка связана с юбилейной датой самого кремля.

фото: Подслушано в Туле Фото: соцсети

Как стало известно, автором эскизов стал известный каллиграф, леттерер, шрифтовой дизайнер, художник Виктор Пушкарев. Столичный дизайнер разрабатывал эскиз для мурала, а непосредственным оформлением занималась другая команда.

фото: Подслушано в Туле Фото: соцсети

«Комсомолка» смогла связаться с Виктором и узнать некоторые подробности о задумке, создании и воплощении своих эскизов, посвящённых большому праздничному событию всей Тульской области.

В эскизах художник опирался преимущественно на свои наработки в этой области. Базой для работы послужила старорусская вязь, но в более современном и авторском ключе.

Дихайнер и художник по эскизам Виктор Пушкарев

- Заказ поступил три недели назад. Для меня это большая честь — все-таки это важная дата для города. Очень приятно, что комитет по туризму Тульской области выбрал именно меня. По словам сотрудников, видеть мою работу на набережной — их мечта. Поэтому я не мог отказаться.

Эскиз я делал полторы недели. Концепт изначально был ясен, больше всего времени ушло на цветовое оформление. Я чаще всего работаю в монохроме. Первый эскиз, который я прислал на утверждение, выглядел излишне серьёзно и монументально для такой праздничной даты. Поэтому я взял несколько дополнительных дней на оформление цветовой палитры. Получилось замечательно, - рассказал «Комсомолке» Виктор.

фото: Подслушано в Туле Фото: соцсети

Визуалом букв художник занимается с 2013 года, когда учился на филологическом факультете. Сейчас Виктор Пушкарев не только рисует «буквенное искусство», но и решает конкретные дизайнерские задачи и проектирует шрифты. Чаще всего выполняет свои эскизы в русском и скандинавском стилях.

- Нужно понимать, что ко мне не обращаются за конкретными «древними» формами — я в первую очередь художник, а не палеограф или исторический реконструктор. Моё видение — это многолетний опыт обработки и анализа старорусских букв. Идеальное копирование старых букв не является моей целью — меня больше интересует адаптация и переосмысление визуала, - поделился с редакцией художник.

фото: Подслушано в Туле Фото: соцсети

Как признался дизайнер, в самой Туле он еще ни разу не был. В прошлом году его пригласили выступить в городское пространство «Искра», но пригласительное потерялось в мессенджерах, поэтому поездка так и не состоялась. Однако, Виктор пообещал, что как только он освободится с остальными проектами, обязательно приедет с визитом в Тулу.