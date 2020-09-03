В Туле осудят жителя Московской области за убийство 20-летней давности Фото: материалы пресс-служб

Ещё 20 лет назад, в далёком 2020 году 16 апреля в городе Белев произошло громкое убийство возле одного из продуктовых магазинов. Возле здания нашли тело 63-летней женщины, которая ранее работала в магазине продавцом. По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Однако, убийцу не могли обнаружить долгое время, из-за чего предварительное следствие было приостановлено. Спустя 20 лет, в марте этого года, следователями следственного управления СК России по Тульской области следствие по делу было возобновлено. Так, планомерно работая, установить личность подозреваемого все же удалось. Так, к преступлению казался причастен ранее судимый житель Московской области. Установлено, что злоумышленник напал на 63-летнюю женщину продавца, причинил ей телесные повреждения, повлёкшие смерть потерпевшей. После этого, он забрался в магазин и забрал оттуда телевизор, магнитолу и другие вещи на сумму свыше 5000 рублей.

Мужчине предъявлено обвинение по п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряжённое с разбоем). По ходатайству следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За это время следователи провели ряд опознавательных мероприятий, в результате чего собрали достаточную доказательственную базу и отправили уголовное дело в суд.