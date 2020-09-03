Тульская птицефабрика заливала почву куриным пометом и получила за это "административку" Фото: Алексей ФОКИН

Тульская прокуратура возбудила административное дело в отношении АО Птицефабрика «Тульская». Так, предприятие обвиняется в «Порче земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды отходами производства и потребления».

Дело в том, что предприятие транспортировало куриный помет, что является отходами III класса опасности, в деревне Бабанино Ленинского района без ветеринарных сопроводительных документов, с открытым автомобильным кузовом, что в свою очередь привело к загрязнению окружающей среды во время поездки.

Кроме того, выяснилось следующее: человек, который арендует участок, куда сбрасывается куриный помет, принимает отходы без наличия ветеринарных сопроводительных документов. А сам куриный помет стекает на поверхность почвы, без прохождения предварительной обваловки, тем самым в почве превысилась концентрация загрязняющих веществ.

В связи с этим природоохранная прокурора внесла руководителю предприятия представление, а должностное лицо привлекли к административной ответственности.