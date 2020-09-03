В массовой гибели рыбы в реке Уперта в Тульской области виноваты экстремально опасные сбросы местного "Водоканала" Фото: Алексей ФОКИН

По факту массовой гибели рыбы в реке Уперта Богородицкого района была проведена прокурорская проверка. Так, сотрудники природоохранной прокуратуры установили, что причиной такого природного коллапса стали канализационные стоки, которые были слиты в реку. При этом, отходы были не очищены и не обезврежены.

Так результаты лабораторного исследования показали, что в речной воде содержатся загрязняющие вещества, концентрация которых привела к экстремально высокому уровню загрязнения, что в свою очередь привело к массовой гибели рыбы. Так, материальный урон природе был оценён в свыше 13 млн рублей. А виновником «торжества» стала ответственная организация МП «Водоканал», директору которой внесено представление.

Также, юридическое лицо привлекли к административной ответственности за использование прибрежной защитной полосы водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной деятельности. За это его ждёт штраф в размере 300 000 рублей.