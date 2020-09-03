42 человека выздоровели от коронавируса в Тульской области и двое умерло Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 3 сентября, в Тульской области стала понятна новая картина по заболеваемости коронавирусом. Так, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано 28 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего же, с марта месяца по сегодняшний день, в Тульской области коронавирусом заболели 9341 человек.

При этом, за минувшие сутки стало известно, что ещё 42 человека выздоровели от «ковида». Всего же от коронавируса смогли вылечиться 8199 жителей региона.

Однако, продолжаются данные и по летальным исходам. Так, по данным за прошедший день, с болезнью так и не смогли справиться и умерли еще два жителя Тульской области.