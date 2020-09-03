В Тульской области около 1220 домов в Ясногорске остались без холодной воды Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня утром, 3 сентября, в Тульской области в городе Ясногорск произошла коммунальная авария. В связи с этим около 1220 домов в городе остались без холодной воды.

Сейчас на месте работает аварийно-восстановительная бригада Ясногорского водоканала и сотрудники местного МЧС. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.

Отметим, что жители Ясногорска уже второй день страдают от отсутствия воды. 2 сентября воду отключили до 19:00 из-за проведения ремонтных работ, однако до сих пор вода в кранах не появилась.