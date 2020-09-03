3 сентября часть Тулы временно обесточат Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 3 сентября, в некоторых частях Тулы пройдут плановые отключения электроэнергии. Это будет связано с проведением работ на объектах электроэнергии.

Так, без света останутся жители всех районов города, а также посёлка Косая Гора. Публикуем полный список отключаемых адресов:

С 09:00 до 16:00

ул. Некрасова, 54; ул. Перекопская, 5, 5-а, 7

ул. Литейная, 34; ул. Луначарского, 65

ул. Луначарского, 67; ул. Курковая, 9; ул. Литейная, 36

С 09:00 до 17:00

ул. Пузакова, 15, 17; ул. Б. Гончары, 18, 18-а, 19, 31, 31-а, 39, 43, 44, 46, 47, 48, 52-а-г, 53, 54, 55, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74-б, 74-а, 117, 117-б, 118, 119, 120, 120-а, 120-б, 120-г, 124, 125, 126, 42, 57

ул. К. Маркса, 1; Демидовская пл., 2, 4, 6

ул. Б. Гончары, 21-94, 104, 107; ул. Штыковая, 204-228 (чётн.), 181-209 (нечётн.); ул. Пузакова, 131-135 (нечётн.)

п. Угольный: ул. Кирпичная, 16-36; ул. 1-й Квартал, 1-91, 12-а; ул. Шоссейная, 7-а.