В Туле водителям маршруток устроили тайную "полицейскую облаву" Фото: Алексей ФОКИН

В среду, 2 сентября, в Туле сотрудники Госавтоинспекции устроили скрытую проверку водителям маршруток. Так, в непринуждённой форме полицейские выявляли все нарушения, которые совершали водители общественного транспорта.

Так, «тайные пассажиры» в лице самих же инспекторов только в гражданской форме, находясь в салоне, фиксировали нарушения ПДД на камеру телефона, после чего вся информация передавалась экипажам для составления протоколов.

В ходе проверки было проверено 67 единиц общественного транспорта, из которых полицейские составили 22 протокола. Основными нарушениями стали: вождение без ремня безопасности, пересечение стоп-линии нарушение «масочного» режима, отсутствие документов и технические неисправности транспортного средства.