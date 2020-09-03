В Туле состоится прощание с руководителем комитета по печати Мариной Пановой Фото: материалы пресс-служб

В среду, 2 сентября, на 54-м году жизни скончалась Марина Вячеславовна Панова - руководитель комитета по печати и массовым коммуникациям. Марина Панова умерла после продолжительной болезни.

Прощание с усопшей состоится в кафедральном Соборе Успения пресвятой Богородицы (ул. Менделеевская, 13) 3 сентября с 18.00 до 21.00, 4 сентября с 8.00 до 11.45 (вход со стороны пл. Ленина).

"Медиа-Тула" приносит соболезнования родным и близким Марины Вячеславовны.