3 сентября тульские трамваи изменят схему движения
Фото: Алексей ФОКИН
С этого четверга,3 сентября, движение некоторых трамваем в Туле временно изменится. Коррективы в маршрутные пути были внесены из-за работ по опиловке и кронированию деревьев в районе пересечения улиц Кирова и Кутузова.
В связи с этим, для безопасности дорожного движения, было принято решение временно изменить схему движения рельсового транспорта по улице Кирова 3 сентября с 11:00 до 14:00 часов.
В это время рейсы трамваев № 3, № 7, №11 и №15 будут двигаться по следующей схеме.
Маршрут №3 - Московский вокзал -Щегловская Засека
ул. Коминтерна- ул. Советская - Чулковский мост- ул. Пролетарская – ул. Епифанская - ул. Марата
Маршрут №7 - ст-н "Металлург"- Щегловская Засека
ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата
Маршрут №11 - Щегловская засека- Красный перекоп
ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля
Маршрут №15 - Щегловская Засека - ул. Штыковая
ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Октябрьская - ул. Максима Горького