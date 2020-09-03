3 сентября тульские трамваи изменят схему движения Фото: Алексей ФОКИН

С этого четверга,3 сентября, движение некоторых трамваем в Туле временно изменится. Коррективы в маршрутные пути были внесены из-за работ по опиловке и кронированию деревьев в районе пересечения улиц Кирова и Кутузова.

В связи с этим, для безопасности дорожного движения, было принято решение временно изменить схему движения рельсового транспорта по улице Кирова 3 сентября с 11:00 до 14:00 часов.

В это время рейсы трамваев № 3, № 7, №11 и №15 будут двигаться по следующей схеме.

Маршрут №3 - Московский вокзал -Щегловская Засека

ул. Коминтерна- ул. Советская - Чулковский мост- ул. Пролетарская – ул. Епифанская - ул. Марата

Маршрут №7 - ст-н "Металлург"- Щегловская Засека

ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата

Маршрут №11 - Щегловская засека- Красный перекоп

ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля

Маршрут №15 - Щегловская Засека - ул. Штыковая

ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Октябрьская - ул. Максима Горького