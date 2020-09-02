В Туле на сутки ограничат движение возле площади Победы Фото: Алексей ФОКИН

В Туле в ночь на 3 сентября и до окончания суток ограничат движение в центре города. Так для автомобилистов и других транспортных средств будет недоступна дорога возле площади Победы. Ограничения введут в связи с проводимыми мероприятиями, посвящённых Дню окончания Второй мировой войны.

Так в Туле:

Будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 00:00 до 24:00 3 сентября 2020 года на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади.

Будет ограничено движение всех видов транспортных средств с 16:00 до 24:00 3 сентября 2020 года на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади.