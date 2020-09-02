В Туле бывшая директор УК прикарманила себе 1,8 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН

В Туле осудили генерального директора ООО УК "ОМД", которая, как выяснилось, в течение двух лет не перечисляла полученные от квартирантов деньги на расчетные счета АО "ТНС Энерго Тула". Тем самым в копилке неоплаченных счетов накопилась сумма в 1,8 миллиона рублей на расчётные счета АО "ТНС Энерго Тула". Вместо положенных перечислений женщина распорядилась этими деньгами по своему усмотрению.

Ранее директор ООО УК «ОМД» судилась за причинение имущественного ущерба «Тулатеплосети» в сумме более 20 млн рублей. Тогда директор УК получила всего лишь штраф.

Сейчас же по решению суда женщина получила в наказание год лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.