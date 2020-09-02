В Туле движение по ул.Фридриха Энгельса откроют уже в сентябре Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Улицу Фридриха Энгельса в Туле продолжают капитально ремонтировать. Работы на ней начались еще 15 июня. Сейчас же рабочие ведут ремонт дорожного покрытия, тротуаров и меняют трамвайные пути.

С момента начала работ на участке от улицы Советской до улицы Первомайской заменили трамвайные рельсы, оборудовали пешеходные переходы и тротуары, съезды, остановочные павильоны, и смотровые колодцы. Работы планируют полностью завершить до 1 октября.

Однако, движение по Фридриха Энгельса планирую открыть немного раньше. Так, по плану, возобновить транспортное движение собираются уже во второй половине сентября.