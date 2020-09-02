В Туле родился юбилейный четырехтысячный малыш Фото: материалы пресс-служб

25 августа в Туле родился юбилейный малыш, который стал четырехтысячным новорожденным в течение 2020 года. 28 августа органами ЗАГС было зарегистрировано свидетельство о рождении маленького тулякам.

Этот юбилейный малыш появился в семье Резниковых. Мальчику и его родителям вручили торжественно свидетельство о рождении и пожелали счастливого детства и здорового роста.

Также семья получила традиционный губернаторский подарок - серебряный знак правительства Тульской области «Родившемуся на Тульской земле».