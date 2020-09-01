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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тульской области, последние новости на 1 сентября 2020: подтвердилось 29 новых случаев заболевания

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 1 сентября 2020
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Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

За прошедшие сутки в Тульской области выявлено 29 новых случаев заражения COVID-19. Инфекция подтвердилась у жителей Тулы и других районов области.

Также стало известно о 42 пациентах, которые смогли победить болезнь.

Двое человек за минувшие сутки скончались. У них был подтвержден коронавирус.

Статистика

Статистика

В регионе продолжают действовать ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса. Так, до 7 сентября в Тульской области продлен масочный режим, тулякам рекомендовано соблюдать социальную дистанцию. По-прежнему под запретом остается и проведение массовых мероприятий.

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