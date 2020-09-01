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Коронавирус Covid-19

В Тульской области режим ограничений продлили до 7 сентября

В Указ Губернатора внесены изменения
Диана СолдатченковаДиана СолдатченковаДианаСолдатченкова
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Фото: Архив "КП"

Фото: Архив "КП"

В Тульской области продолжает действовать режим ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса.

31 сентября в Указ Губернатора «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внесены изменения.

Так, действие «коронавирусных» ограничений продлено до 7 сентября.

На территории региона по-прежнему остается масочный режим, тулякам рекомендуют соблюдать социальную дистанцию. Под запретом остается проведение массовых мероприятий.

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