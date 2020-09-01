В Тульской области режим ограничений продлили до 7 сентября

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В Тульской области продолжает действовать режим ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса.

31 сентября в Указ Губернатора «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внесены изменения.

Так, действие «коронавирусных» ограничений продлено до 7 сентября.

На территории региона по-прежнему остается масочный режим, тулякам рекомендуют соблюдать социальную дистанцию. Под запретом остается проведение массовых мероприятий.