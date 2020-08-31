Где и кому из туляков отключат газ в сентябре
Фото: Алексей ФОКИН
АО «Тулагоргаз» выложил новый график проведения плановых работ по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах в Туле. Также газовщики проверят герметичность газопроводов. При проведении данных работ некоторым абонентам временно отключат газоснабжение.
Публикуем полный список отключений на сентябрь месяц:
1 сентября с 15.00 до 20.00
ул. Машинистов, 5.
2 сентября с 15.00 до 20.00
4-й проезд Мясново, 47.
с 10.00 до 17.00
ул. Глинки, 1, подъезд № 1.
3 сентября с 15.00 до 20.00
ул. Вознесенского, 9,
ул. Серебровская, 4.
7 сентября с 13.00 до 17.00
с. Осиновая Гора, 1-й Восточный проезд, 1.
с 15.00 до 20.00
ул. Н. Руднева, 64-а.
с 10.00 до 17.00
ул. Ложевая, 129, корпус 2, подъезд № 1,
ул. Металлургов, 67, подъезд № 1,
ул. Приупская, 24,
ул. Глинки, 1, подъезд № 2.
8 сентября с 15.00 до 20.00
ул. Гоголевская, 49,
ул. Смидович, 20-а.
с 10.00 до 17.00
ул. Ложевая, 129, корпус 2, подъезд № 2,
ул. Металлургов, 67, подъезд № 2.
9 сентября с 13.00 до 17.00
ул. Демонстрации, 137.
с 15.00 до 20.00
ул. Рязанская, 8,
ул. Сойфера, 33.
с 10.00 до 17.00
ул. Ложевая, 129, корпус 2, подъезд № 3,
ул. Металлургов, 67, подъезд № 3,
ул. Глинки, 1, подъезд № 3.
10 сентября с 15.00 до 20.00
18-й проезд Мясново, 83.
с 10.00 до 17.00
ул. Ложевая, 129, корпус 2, подъезд № 4,
ул. Металлургов, 67, подъезд № 4.
11 сентября с 10.00 до 17.00
ул. Металлургов, 67, подъезд № 5.
14 сентября с 10.00 до 17.00
Загородный проезд, 7, подъезд № 1,
ул. Ложевая, 129, корпус 2, подъезд № 5,
ул. Кутузова, 120/19; ул. Волкова, 19/120, подъезд № 1.
15 сентября с 13.00 до 17.00
ул. Оборонная, 91, корпус 3.
с 15.00 до 20.00
ул. Бандикова, 2-а.
с 10.00 до 17.00
Загородный проезд, 7, подъезд № 2,
ул. Ложевая, 129, корпус 2, подъезд № 6,
ул. Кутузова, 120/19; ул. Волкова, 19/120, подъезд № 2.
16 сентября с 15.00 до 20.00
ул. Демьянова, 2-а.
с 10.00 до 17.00
Загородный проезд, 7, подъезд № 3,
ул. Кутузова, 120/19; ул. Волкова, 19/120, подъезд № 3,
ул. Железнодорожная, 38-а.
17 сентября с 10.00 до 17.00
Загородный проезд, 7, подъезд № 4.
21 сентября с 10.00 до 17.00
ул. Дементьева, 16, подъезд № 1,
ул. Мартеновская, 12, подъезд № 1,
ул. Комсомольская, 226-а, подъезд № 1.
22 сентября с 15.00 до 20.00
ул. Дм. Ульянова, 13.
с 10.00 до 17.00
ул. Дементьева, 16, подъезд № 2,
ул. Мартеновская, 12, подъезд № 2,
ул. Комсомольская, 226-а, подъезд № 2.
23 сентября с 10.00 до 17.00
ул. Дементьева, 16, подъезд № 3.
ул. Комсомольская, 226-а, подъезд № 3.
24 сентября с 10.00 до 17.00
ул. Дементьева, 16, подъезд № 4.
«Тулагоргаз» просит туляков, которые не смогут присутствовать дома в день проведения проверки,и тех, кто находится на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее. Оставить свою заявку можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо через официальный сайт организации.