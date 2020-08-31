В Туле на карантин закрыли реанимационное отделение больницы №10 из-за коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

В Туле снова закрывают отделения больниц из-за вспышек коронавируса. Так, в городской больнице №10 закрыли на карантин реабилитационное отделение. Причиной карантина стало выявление у одного из пациентов коронавирусной инфекции.

Теперь, весь персонал и пациенты сдадут тесты на COVID-19. В больнице проведут дезинфекцию помещений , оборудования и других поверхностей.

Напомним, что ранее из-за двух заболевших коронавирусом детей закрыли детский сад №4 на Косой Горе. Однако, с прошлой недели работа учреждения была восстановлена, новых случаев заболевания установлено не было.