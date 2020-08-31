Коронавирус в Тульской области, последние новости на 31 августа 2020: за неделю инфекция подтвердилась у 195 человек

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По данным регионального оперативного штаба, за минувшую неделю, 25 по 31 августа, в Тульской области установили новые данные по коронавирусу. Так, 278 жителей региона выздоровели от "ковида". В общем количестве, с коронавирусом в области смогли справиться 8070 человек.

Также, за указанный период инфекция подтвердилась у 195 новых случаев заболевания. Коронавирусом заболели жителей 18 районов и городских округов. Все заболевшие своевременно изолированы. Новые случаи не выявлены в Арсеньевском, Дубенском, Каменском, Куркинском, Одоевском, Тепло-Огаревском районах и в рабочем поселке Новогуровский. Всего с марта месяца в регионе зарегистрировано 9254 случаев заболевания.

Вместе с тем, за прошедшую неделю 11 жителей из Богородицка, Тулы и Узловского района в возрасте от 40 до 89 лет не смогли справится с болезнью и умерли с подтверждением коронавирусом. У большинства пациентов в анамнезе – хронические заболевания. Всего же за время пандемии в Тульской области с подтвержденным "ковидом" скончалось 322 человека