Наш доброй доктор

Зайцева Людмила Валентиновна, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ГУЗ ГБ № 13, врач-кардиолог высшей категории

«Наш добрый доктор» - так называют пациенты Людмилу Валентиновну Зайцеву. Всегда внимательно выслушает, назначит лечение, посоветует, что делать дальше, чтобы справиться с болезнью. И не было еще такого случая, чтобы она кому-нибудь отказала. Прием до последнего пациента, хотя рабочее время уже давно закончилось, а дома ждут домашние дела. Но родные не обижаются и с пониманием относятся к такому режиму работы, потому что в семье Людмилы Валентиновны сразу четыре медицинских работника: муж – врач-травматолог, а также две дочери, которые также пошли по стопам родителей, выбрав делом жизни – медицину. Одна стала – терапевтом, другая - хирургом.

Сама же Людмила Валентиновна стать доктором решила еще в 7 классе. Очень хотела вылечить отца-фронтовика, который тяжело болел (сказывались последствия ранений, полученных в годы Великой Отечественной войны). Кроме того, мама Людмилы Валентиновны в свое время тоже мечтала посвятить себя медицине и даже поступила в фельдшерско-акушерскую школу, но началась война и ее забрали на фронт.

Сразу после школы она устроилась работать препаратом на кафедру судебно-медицинской экспертизы в городе Ставрополе. Затем - шесть лет учебы в Ставропольском государственном медицинском институте по специальности «Лечебное дело», по окончании которого молодой специалиста распределили на работу в город-оружейников - Тулу. Более 25 лет она была цеховым врачом в медсанчасти завода «Тулачермет». В 2003 году пришла работать в ГУЗ «Городская больница № 13»м заведующей кардиологическим отделением поликлиники, а с 2009 года заместителем главного врача по поликлинике и клинико-экспертной работе.

На сегодняшний день Людмила Валентиновна имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Кардиология», сертификат специалиста по специальностям «Кардиология», «Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Терапия», «Экспертиза контроля качества и безопасности медицинской деятельности и временной нетрудоспособности». Активно участвует в работе Школы по новым технологиям профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в рамках Всероссийской образовательной акции «Здоровые сердца». Ведет приём и консультацию туляков в «Днях сердца», которые проводятся в Городской больнице № 13.

Главная мечта Людмилы Валентиновны - стать доктором - сбылась и так как это желание было огромным, его хватило и на ее семью. Хороших врачей, с большим сердцем и квалифицированным подходом к работе, которые делают свою профессию смыслом жизни - должно быть больше. И у семьи Зайцевых это получилось!