Коронавирус в Тульской области, последние новости на 30 августа 2020: 30 заболевших и 2 умерших

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В Тульской области за минувшие сутки заболели 30 человек.

Победить болезнь смогли 39 человек. Это жители Тулы и других районов области.

Два пациента с подтвержденным COVID-19 скончались.

На данный момент в Тульской области снято большинство ограничений. Для туляков открыты парки и скверы. Работают ТЦ, фуд-корты, кафе, рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Туристы могут остановиться в гостиницах и воспользоваться услугами гидов и экскурсоводов. С 1 сентября свои двери откроют театры, цирк и концертные залы.

Однако, масочный режим на территории региона продолжает действовать. Средства индивидуальной защиты необходимо использовать в общественных местах и транспорте.