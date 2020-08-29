Тульский «Арсенал» проиграл «Спартаку»

Фото: ПФК "Арсенал"

Сегодня, 29 августа, в Москве на стадионе «Открытие Арена» состоялся 6-й тур чемпиона России по футболу. На поле в гостях команда тульского «Арсенала» встретилась со «Спартаком».

Полматча действуя в меньшинстве, оружейники проиграли московской команде. Упорная, напряженная игра закончилась со счетом 2:1.

За «Арсенал» играли Нигматуллин, Хлусевич (Довбня, 84), Бурлак, Сокол, Бауэр, Пантелеев (Горбатенко, 69), Лесовой, К.Кангва (Чаушич, 78), Громыко, Костадинов (Ткачев, 78), Э.Кангва (Банда, 69).

В команде «Спартака»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Тиль, 57; Ещенко, 69), Умяров (Урунов, 69), Крал, Соболев, Ларссон (Мирзов, 88).

Голы принадлежат Хлусевичу (36, 0:1), Соболеву (41, 1:1) и Жиго (45+, 2:1).

Игру судили Алексей Матюнин (Москва), Игорь Демешко (Химки), Антон Кобзев (Москва).