В Туле открылись новое культурное пространство и «Фонарная аллея»

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

28 августа в Туле на территории ремесленного двора «Добродей» состоялось открытие нового культурного пространства «Тульский секрет». Оно включает в себя интерактивные площадки по художественной обработке металла. Здесь свои умения могут продемонстрировать мастера по чеканке монет, ковке и гравировке металла.

Многофункциональное пространство «Тульский секрет», наряду с кустарным антимузеем и городским креативным пространством «Девятка», стало еще одной площадкой для творческой реализации молодежи.

На открытии для гостей работали мастер-классы, игры и ярмарка предметов народного творчества. На протяжении всего вечера на сцене выступали тульские фольклорные коллективы, которые дарили гостям праздничную атмосферу.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Кульминацией мероприятия стало торжественное открытие Фонарной аллеи. В форме театрализованного представления фонарщик, поднявшись по лестнице, зажег керосиновые светильники, которые представляют собой копии фонарей старой Тулы.

Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Первый фонарь ранее был установлен на Казанской набережной, второй – пример фонарей, которые освещали ул. Киевскую (пр. Ленина), третий – с перронов Козловой Засеки, такие как четвертый, керосиновый, были установлены на Ряжском и Московском железнодорожных вокзалах, а завершил «Фонарную аллею» современный электрический фонарь, появившийся только в середине 20 века. Такие фонари освещали улицы Штыковую, Литейную и проспект Ленина.