Коронавирус в Тульской области, последние новости на 29 августа 2020: 29 заболевших и 1 умерший

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В Тульской области за минувшие сутки заболели 29 человек.

Победили болезнь 44 человека. Это жители Тулы и других районов области.

Один человек с подтвержденным COVID-19 скончался.

В Тульской области снято большинство ограничений. Туляки могут посещать парки и скверы. Работают ТЦ, фуд-корты, кафе, рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Туристы могут остановиться в гостиницах и воспользоваться услугами гидов и экскурсоводов. С 1 сентября можно будет посетить спектакли, цирковые представления и концерты.

Тем не менее, масочный режим на территории региона продолжает действовать. Средства индивидуальной защиты необходимо использовать в общественных местах и транспорте.