Ольга Слюсарева и Дмитрий Миляев встретились с активистами ТОС и старостами

Мэр Тулы вручила Благодарности и Благодарственные письма лучшим активистам-общественникам.

28 августа состоялась встреча Главы города Тулы Ольги Слюсаревой и главы администрации Дмитрия Миляева с лидерами территориального общественного самоуправления, старостами и старшими по домам.

Встреча прошла в Городском концертном зале и была приурочена ко Дню ТОС.С праздником активистов поздравила мэр Ольга Слюсарева.

– Мне очень приятно встретиться с вами. Со многими мы хорошо знакомы. Без вашего активного участия невозможно представить реализацию муниципальных программ, связанных с благоустройством дворовых территорий, общественных пространств, ремонтом дорог и тротуаров. Вы в числе первых выходите на субботники, помогаете в организации праздников, участвуете в спортивных мероприятиях, – обратилась к собравшимся градоначальник. – Вы – наши основные помощники в решении любых вопросов. Зачастую именно активные общественники становятся инициаторами участия жителей в самых разных проектах. Не устаю повторять о том, как нам повезло, что в областном центре живут такие деятельные и неравнодушные люди.

Ольга Слюсарева поблагодарила участников встречи за помощь в решении многих вопросов.

Ольга Анатольевна, подчеркнула, что поддержка и развитие института сельских старост и ТОСов остается в числе приоритетных направлений работы Тульской городской Думы и администрации.

– Примите слова благодарности за ваш труд, активность, инициативу, неравнодушие. Желаю вам, вашим семьям и соседям крепкого здоровья, благополучия, мира и добра. Пусть благодаря нашим общим усилиям любимый город развивается и процветает, – отметила Глава города.

С приветственным словом к собравшимся обратился глава администрации Дмитрий Миляев.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев принял участие в награждении лучших активистов-общественников.

Руководители Тулы вручили Благодарности и Благодарственные письма лучшим активистам-общественникам.

Своим опытом по участию в конкурсе и реализации проектов на получение муниципальных грантов, предоставляемых администрацией города Тулы территориальным общественным самоуправлениям, других проектах, положительном опыте работы, об успехах и достижениях председатели ТОСов рассказали своим коллегам.