Ольга Слюсарева: Безопасность школьников – первостепенная задача

28 августа Глава города Тулы Ольга Слюсарева посетила структурное подразделение ЦО №6 на Косой Горе. Фото: материалы пресс-служб

В Туле в рамках мероприятий по подготовке к новому учебному году проводится мониторинг обеспеченности образовательных учреждений индивидуальной защиты. Контроль осуществляют мобильные группы из депутатов Тульской городской Думы и общественников.

В преддверии нового учебного года в Туле идет мониторинг обеспеченности образовательных учреждений средствами индивидуальной защиты. Фото: материалы пресс-служб

В пятницу, 28 августа, Глава города Тулы Ольга Слюсарева и член общественного совета муниципального образования город Тула Светлана Комиссарова посетили структурное подразделение центра образования № 6 на Косой Горе.

– Обеспечение максимальной безопасности детей в школах и детских садах – задача первостепенная. Это связано с необходимостью не допустить распространение коронавирусной инфекции, – подчеркнула мэр. – Сегодня мы посетили косогорскую школу.

Мэр присоединилась к благотворительной акции «Собери ребенка в школу».

В образовательном учреждении на высоком уровне проведены все подготовительные работы, в достаточном объеме закуплены необходимые средства индивидуальной защиты, бесконтактные термометры, дозаторами с антисептиком для обработки рук, приборы для обеззараживания воздуха и дезинфицирующие средства.

Как рассказала директор центра образования Снежана Трунова, согласно рекомендациям Роспотребнадзора скорректировано расписание уроков и перемен, посещения столовой, за каждым классом закреплено отдельное помещение. Будут соблюдены и другие дополнительные санитарные правила.

В этом году косогорская школа примет 152 первоклассника, всего же обучаться здесь в 2020-2021 учебном году будет 1443 ученика.

Школьные наборы – в подарок

В этот же день Ольга Слюсарева присоединилась к благотворительной акции «Собери ребенка в школу», которая проводится в Туле в рамках партийного проекта «Новая школа».

Ольга Слюсарева пожелала будущим школьникам новых друзей, интересной учебы и хороших оценок. Фото: материалы пресс-служб

Мэр вручила наборы первоклассника и подарки детям из многодетных семей, проживающим на Косой Горе. Ольга Слюсарева пожелала будущим школьникам новых друзей, интересной учебы и хороших оценок.

– Депутаты Тульской городской Думы уже не первый год участвуют в этом мероприятии, – рассказала градоначальник. – Это настолько приятно – вручать подарки. Мы видим улыбки на лицах детей, как загораются их глаза. Такие эмоции – самая большая награда от юных туляков за доброе дело.

Мама первоклассницы Аллы Чернавиной поблагодарила Главу города Тулы за помощь.

– У меня пятеро детей, четверо из них – школьники. Ежегодные сборы в школу ощутимо влияют на семейный бюджет, – поделилась Екатерина Чернавина. – Мы очень благодарны за подарки. Это не только помощь родителям, но и приятные впечатления будущих школьников о новом этапе жизни.

В Туле благотворительная акция «Собери ребенка в школу» проводится ежегодно в преддверии нового учебного года и уже стала доброй традицией.