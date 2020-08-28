Двое жителей Тульской области скончались от коронавируса и 27 заболели им Фото: Алексей ФОКИН

По данным оперативного штаба на 28 августа, в Тульской области за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 27 человек. Все заболевшие были изолированы.

Вместе с тем, 47 жителей региона смогли победить COVID-19 и были выписаны врачами. Однако, продолжаются и данные по летальным исходам. Так за минувшие сутки поступили данные о двух пациентах, которые умерли с подтверждённым коронавирусом.

В общем количестве, с марта месяца и по сей день в регионе установлено 9167 случаев заражения, 7956 выздоровления, 317 смертей от коронавируса.