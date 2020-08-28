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Политика

Алексей Дюмин: фотохроника года

28 августа губернатору Тульской области Алексею Дюмину исполняется 48 лет. «Комсомолка» публикует фоторепортаж с участием главы региона. Знаковые события, встречи, решения, направленные на укрепление и развитие Тульской области
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24.06 Алексей Дюмин на военном параде в Туле: «Будем достойными немеркнущих подвигов ветеранов и никому не позволим оболгать их или забыть».

24.06 Алексей Дюмин на военном параде в Туле: «Будем достойными немеркнущих подвигов ветеранов и никому не позволим оболгать их или забыть».

Фото: материалы пресс-служб

21.08 Губернатор Алексей Дюмин, помощник президента РФ Игорь Левитин, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и министр спорта РФ Олег Матыцин дали старт строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с легкоатлетическим манежем на 2500

21.08 Губернатор Алексей Дюмин, помощник президента РФ Игорь Левитин, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и министр спорта РФ Олег Матыцин дали старт строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с легкоатлетическим манежем на 2500

Фото: материалы пресс-служб

03.08.Министр культуры РФ Ольга Любимова и Алексей Дюмин проинспектировали готовность Музейного квартала.

03.08.Министр культуры РФ Ольга Любимова и Алексей Дюмин проинспектировали готовность Музейного квартала.

Фото: материалы пресс-служб

03.03 Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и Алексей Дюмин посетили новый корпус Тульской детской областной больницы.

03.03 Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и Алексей Дюмин посетили новый корпус Тульской детской областной больницы.

Фото: материалы пресс-служб

09.06 Алексей Дюмин ознакомился с итогами реставрационных работ в усадьбе дворян Мосоловых в Дубне.

09.06 Алексей Дюмин ознакомился с итогами реставрационных работ в усадьбе дворян Мосоловых в Дубне.

Фото: материалы пресс-служб

21.08 Алексей Дюмин на торжественной церемонии открытия Ледового дворца в Туле.

21.08 Алексей Дюмин на торжественной церемонии открытия Ледового дворца в Туле.

Фото: материалы пресс-служб

04.08 Алексей Дюмин передал 41 автомобиль медработникам амбулаторий, ФАПов и Центру медицины катастроф.

04.08 Алексей Дюмин передал 41 автомобиль медработникам амбулаторий, ФАПов и Центру медицины катастроф.

Фото: материалы пресс-служб

30.06 Алексей Дюмин посетил новый логистический центр в Новомосковске – результат соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 г.

30.06 Алексей Дюмин посетил новый логистический центр в Новомосковске – результат соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 г.

Фото: материалы пресс-служб

29.06 Алексей Дюмин во время посещения ДЮСШ в Белеве: «В Белеве создается спортивный кластер».

29.06 Алексей Дюмин во время посещения ДЮСШ в Белеве: «В Белеве создается спортивный кластер».

Фото: материалы пресс-служб

24.07 Губернатор Алексей Дюмин и генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов поздравили коллектив АО «НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева» с 75-летияем предприятия.

24.07 Губернатор Алексей Дюмин и генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов поздравили коллектив АО «НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева» с 75-летияем предприятия.

Фото: материалы пресс-служб

01.08. Алексей Дюмин принял участие в торжествах по случаю 90-летия ВДВ в Алабино. Напомним, что в Тульской области базируется 106-я гвардейская воздушно-десантная Тульская Краснознаменная ордена Кутузова II степени дивизия.

01.08. Алексей Дюмин принял участие в торжествах по случаю 90-летия ВДВ в Алабино. Напомним, что в Тульской области базируется 106-я гвардейская воздушно-десантная Тульская Краснознаменная ордена Кутузова II степени дивизия.

Фото: материалы пресс-служб

01.06 Губернатор Алексей Дюмин принял участие в закладке камня в знак начала строительства Центра одаренных детей в Новомосковске.

01.06 Губернатор Алексей Дюмин принял участие в закладке камня в знак начала строительства Центра одаренных детей в Новомосковске.

Фото: материалы пресс-служб

27.06 Алексей Дюмин на открытии движения по мосту через реку Упу в деревне Завалово Одоевского района: "Пусть новые мосты долго и надежно служат нашим жителям!"

27.06 Алексей Дюмин на открытии движения по мосту через реку Упу в деревне Завалово Одоевского района: "Пусть новые мосты долго и надежно служат нашим жителям!"

Фото: материалы пресс-служб

27.02 Глава региона Алексей Дюмин вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали.

27.02 Глава региона Алексей Дюмин вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали.

Фото: материалы пресс-служб

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