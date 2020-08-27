Тульскую музыкальную школу посетил певец и музыкант Дмитрий Маликов

Тульскую музыкальную школу посетил Дмитрий Маликов

Сегодня, 27 августа, в Тулу приехал известный народный артист России композитор, продюсер и телеведущий Дмитрий Маликов. Так, звезда отечественной эстрады, прибыл с визитом в Тульскую областную детскую музыкальную школу им. Г. З. Райхеля.

Тульскую музыкальную школу посетил Дмитрий Маликов

Такой «звёздный сюрприз» был приурочен к началу нового учебного года. В рамках творческой встречи Дмитрий Маликов пообщался с детьми, которые обучаются в музыкальной школе, и с будущими выпускниками заведения, которые хотят выбрать дальнейший творческий путь в своей жизни.

Тульскую музыкальную школу посетил Дмитрий Маликов

Дмитрий Маликов сыграл на рояле несколько композиций из классической музыки. Также, некоторые смогли сыграть вместе с известным музыкантом. Также, встречу украсило выступление одной из воспитанниц музыкальной школы. Девочка спела песню «С днем рождения, мама», а аккомпанировал ей сам Маликов.