В Туле лжесвященник выманил у верующей пенсионерки 290 тысяч рублей через регулярные телефонные звонки

Лжесвященник выманил у верующей пенсионерки 290 тысяч рублей через регулярные телефонные звонки Фото: Алексей ФОКИН

В Туле произошел необычный случай грабежа. Так, пользуясь искренней религиозностью пенсионерки, мужчина обманул и выманил у 83-летней пенсионерки 290 тысяч рублей. Дело в том, что, оказывается, злоумышленник давно знал пенсионерку и был осведомлен в том, что женщина часто посещает церковь и идет на помощь нуждающимся.

Воспользовавшись этими знаниями и природной хитростью, мужчина стал названивать пенсионерке по телефону и представляться священнослужителем. Так, он просил старушку помочь ему с приходом. С благой целью женщина переводила ему свои деньги на указанный номер карты. И такие звонки поступали добродушной пенсионерке еще долгое время под различными предлогами.

Когда личные идеи закончились, то мужчина стал обращаться к женщине уже от лица других людей, связанных с церковью. И схема работала. Доверчивая пенсионерка продолжала переводить ему нужные суммы. Однажды, она поделилась со знакомыми о своём альтруизме, который показался им очень подозрительным. После чего о происходящем сообщили в полицию.

Проведя оперативные мероприятия, полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 30-летний нигде неработающий мужчина. Он признался в содеянном. При всем при этом, как выяснилось, что при разговоре с обманутой женщиной он еще и имитировал различные голоса, что позволило ему представляться разными именами. Сейчас в отношении его возбуждено уголовное дело.