В Привокзальном округе Тулы восстановили водоснабжение Фото: Алексей ФОКИН

26 августа в Привокзальном районе Тулы произошла серьезная коммунальная авария, из-за чего ряд домов был отключён от водоснабжения. Так без воды остались улицы улиц Чмутова, Ликбеза, Воздухофлотской, Одоевского шоссе и М. Жукова. Местным жителям бесплатно раздавали техническую и питьевую воду.

На данный момент, на 27 августа, водоснабжение в Привокзальном районе полностью восстановлено. Восстановительные работы велись на пересечении улиц Ликбеза и Большая Кулига.

Напомним, что в причиной коммунального ЧП стал прорыв трубы диаметром 500мм на пересечении улиц Ликбеза и Большая Кулига.