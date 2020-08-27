27 августа в Туле временно перекроют дорогу от Суворовского училища Фото: Алексей ФОКИН

В ночь с 27 августа до утра 28 августа в Туле временно перекроют участок дороги от примыкания к Суворовскому училищу со стороны Пролетарского территориального округа до примыкания со стороны Центрального территориального округа. Это будет связано с работами по монтажу строения надземного пешеходного перехода.

Так дорога будет перекрыта с 23:00 27 августа до 05:00 28 августа . На участке невозможна будет парковка, остановка и движение.

Объезд данного участка будет организован по дороге проходящей вдоль Суворовского училища.