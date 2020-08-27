1 сентября в Туле разогреет до +28 градусов Фото: Алексей ФОКИН

Уже через считанные дни туляки встретят новый осенний сезон. Так, 1 сентября, традиционно, это День знаний, школьные линейки и начало учебного года. Несмотря на то, этот год имеет ограничительную атмосферу, осень начнётся для туляков с хорошей ноты.

Так, 1 сентября в регионе обещает разогреть до +28 градусов днём, а вечером температура продержится в пределах +21 градуса. При этом, день будет ясным и солнечным, осадков не ожидается.

Такая жара продлится 2 и 3 сентября, а 4 числа обещают пойти осадки в виде дождей. По предварительным данным, столбик термометра начнёт опускаться все ниже и ниже после 7 сентября. Однако, сильных и резких заморозков в начале сентября не будет и туляки смогут насладится тёплой осенней погодой.