27 августа тулякам из Мясново продолжат раздавать питьевую воду Фото: Алексей ФОКИН

Вчера, 26 августа, в посёлке Мясново произошло коммунальное ЧП. На пересечении улиц Ликбеза и Большая Кулига прорвало трубу. В связи с этим многим жителям отключили водоснабжение в домах, а взамен организовали бесплатную раздачу воды.

Так, без воды остались жители домов по улицам Чмутова, Ликбеза, Воздухофлотской, М.Жукова, а также на Одоевском шоссе. Техническую воды туляки могли получить на улице Кабакова д.79 и Одоевском шоссе д.30.

Сегодня же, 27 августа, для жителей Привокзального района будет продлена раздача питьевой воды. Она начнётся с 8 утра по адресам:

Кабакова, д.79;

Жукова, д. 14;

18-й проезд, д. 85.