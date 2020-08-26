В Тульской области подготовят яркую новогоднюю программу Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области постепенно снимают введенные из-за коронавируса ограничения. Так, в регионе уже открылись многие организации и учреждения, возобновлён учебный процесс, но массовые мероприятия пока что остаются под запретом. Однако, это нисколько не влияет на приток туристов. Напомним, что в период после снятия ограничений Тульскую области посетило свыше 250 тысяч туристов.

Помимо этого, стало известно, что новогодним праздникам в Тульской области быть. Так, в регионе подготовят праздничную программу, которая должна стать ярким и торжественным событием, которая будет интересная как самим тулякам, так и туристам.

Также, все праздничные дни станут завершением юбилейного года Тульского кремля.