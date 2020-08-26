Более 250 тысяч туристов посетили Тульскую область после снятия ограничений Фото: Алексей ФОКИН

Свыше 250 тысяч туристов посетили Тульскую область после того, как в регионе были сняты первые ограничительные меры. Так, туристический поток превысился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорит и заселяемость местных гостиниц, в которых на данный момент проживают более 140 тысяч человек.

Также, в Тульской области отметили и то, что в этом году большую популярность приобрёл отдых на родине, нежели поездки за границу. Так, большинство людей выбирают для себя и своего отдыха территорию Окского кластера. Наиболее популярной для такого вида отдыха является территория Окского кластера, где активно развивается туристическая инфраструктура, а такие современные виды размещения, как глемпинги и кемпинги.

Помимо этого, в Тульской области будет разработана программа по развитию природно-антропогенного рекреационного комплекса «Романцевские горы» в Куликовском кластере.