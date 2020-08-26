Тульский "Арсенал" сыграл с "Химками" в ничью Фото: Алексей ФОКИН

Во вторник, 25 августа, в Туле на поле Центрального стадиона встретились две футбольные команды — тульский «Арсенал» и «Химки» из Подмосковья. Так, матч закончился с равным для обеих команд счетом - 1:1.

Мяч в ворота противников от команды«оружейникам» принадлежал Эванс Кангва. Отметим, что данный матч был пятым по счёту в рамках РПЛ. На данный момент «Арсенал» стоит на 10 строчке в турнирной таблице.

Следующий матч «арсенальцев» пройдёт в Москве 29 августа в 18:00. Туляки встретятся с московским "Спартаком".