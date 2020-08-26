С 1 сентября в Тульской области все отделения МРЭО ГИБДД поменяют график работы
Фото: Алексей ФОКИН
С 1 сентября отделения МРЭО ГИБДД по Тульской области поменяют свой режим работы. Такие изменения коснутся каждый район региона.
Госавтоинспекция информирует граждан об изменении в режиме работе, начиная с 1 сентября:
Отделение №1
(дислокация 192 км автодороги М-2 «Крым»)
Понедельник, воскресенье – выходные дни
Вторник, Четверг, Пятница – с 9.00 до 18.00
Среда – с 9.00 до 13.00 (прием граждан и юридических лиц)
Суббота - с 9.00 до 16.45
Обед с 13.00 до 13.45
Отделение №6
(дислокация Тульская обл., г. Алексин, ул. Кутузова, д. 7)
Понедельник, воскресенье – выходные дни
Вторник, Четверг, Пятница – с 9.00 до 18.00
Среда – с 9.00 до 13.00 (прием граждан и юридических лиц)
Суббота - с 9.00 до 16.45
Обед с 13.00 до 13.45
Отделение №7
(дислокация Тульская обл., г. Донской, мкр. Центральный ул. Заводская, д. 1 А)
Понедельник, Вторник, Четверг – с 9.00 до 18.00
Среда – с 9.00 до 13.00 (прием граждан и юридических лиц)
Пятница, Суббота – выходные дни
воскресенье – с 9.00 до 16.45
Обед с 13.00 до 13.45
Отделение №8
(дислокация Тульская обл., г. Ефремов, Тульское шоссе, д. 1)
Понедельник, воскресенье – выходные дни
Вторник, Четверг, Пятница – с 9.00 до 18.00
Среда – с 9.00 до 13.00 (прием граждан и юридических лиц)
Суббота - с 9.00 до 16.45
Обед с 13.00 до 13.45
Отделение №9
(дислокация Тульская обл., г. Киреевск, ул. Дорожников, д. 5)
Понедельник, воскресенье – выходные дни
Вторник, Четверг, Пятница – с 9.00 до 18.00
Среда – с 9.00 до 13.00 (прием граждан и юридических лиц)
Суббота - с 9.00 до 16.45
Обед с 13.00 до 13.45
Отделение №10
(дислокация Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Узловский проезд, д. 5)
Понедельник, воскресенье – выходные дни
Вторник, Четверг, Пятница – с 9.00 до 18.00
Среда – с 9.00 до 13.00 (прием граждан и юридических лиц)
Суббота - с 9.00 до 16.45
Обед с 13.00 до 13.45
Отделение №11
(дислокация Тульская обл., г. Суворов, ул. Строителей, д. 2)
Понедельник, воскресенье – выходные дни
Вторник, Четверг, Пятница – с 9.00 до 18.00
Среда – с 9.00 до 13.00 (прием граждан и юридических лиц)
Суббота - с 9.00 до 16.45
Обед с 13.00 до 13.45
Отделение №12
(дислокация Тульская обл., г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой дружбы, д. 19)
Понедельник, Вторник, Четверг – с 9.00 до 18.00
Среда – с 9.00 до 13.00 (прием граждан и юридических лиц)
Пятница, Суббота – выходные дни
воскресенье – с 9.00 до 16.45
Обед с 13.00 до 13.45