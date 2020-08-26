С 1 сентября в Тульской области все отделения МРЭО ГИБДД поменяют график работы Фото: Алексей ФОКИН

С 1 сентября отделения МРЭО ГИБДД по Тульской области поменяют свой режим работы. Такие изменения коснутся каждый район региона.

Госавтоинспекция информирует граждан об изменении в режиме работе, начиная с 1 сентября:

Отделение №1

(дислокация 192 км автодороги М-2 «Крым»)

Понедельник, воскресенье – выходные дни

Вторник, Четверг, Пятница – с 9.00 до 18.00

Среда – с 9.00 до 13.00 (прием граждан и юридических лиц)

Суббота - с 9.00 до 16.45

Обед с 13.00 до 13.45

Отделение №6

(дислокация Тульская обл., г. Алексин, ул. Кутузова, д. 7)

Понедельник, воскресенье – выходные дни

Вторник, Четверг, Пятница – с 9.00 до 18.00

Среда – с 9.00 до 13.00 (прием граждан и юридических лиц)

Суббота - с 9.00 до 16.45

Обед с 13.00 до 13.45

Отделение №7

(дислокация Тульская обл., г. Донской, мкр. Центральный ул. Заводская, д. 1 А)

Понедельник, Вторник, Четверг – с 9.00 до 18.00

Среда – с 9.00 до 13.00 (прием граждан и юридических лиц)

Пятница, Суббота – выходные дни

воскресенье – с 9.00 до 16.45

Обед с 13.00 до 13.45

Отделение №8

(дислокация Тульская обл., г. Ефремов, Тульское шоссе, д. 1)

Понедельник, воскресенье – выходные дни

Вторник, Четверг, Пятница – с 9.00 до 18.00

Среда – с 9.00 до 13.00 (прием граждан и юридических лиц)

Суббота - с 9.00 до 16.45

Обед с 13.00 до 13.45

Отделение №9

(дислокация Тульская обл., г. Киреевск, ул. Дорожников, д. 5)

Понедельник, воскресенье – выходные дни

Вторник, Четверг, Пятница – с 9.00 до 18.00

Среда – с 9.00 до 13.00 (прием граждан и юридических лиц)

Суббота - с 9.00 до 16.45

Обед с 13.00 до 13.45

Отделение №10

(дислокация Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Узловский проезд, д. 5)

Понедельник, воскресенье – выходные дни

Вторник, Четверг, Пятница – с 9.00 до 18.00

Среда – с 9.00 до 13.00 (прием граждан и юридических лиц)

Суббота - с 9.00 до 16.45

Обед с 13.00 до 13.45

Отделение №11

(дислокация Тульская обл., г. Суворов, ул. Строителей, д. 2)

Понедельник, воскресенье – выходные дни

Вторник, Четверг, Пятница – с 9.00 до 18.00

Среда – с 9.00 до 13.00 (прием граждан и юридических лиц)

Суббота - с 9.00 до 16.45

Обед с 13.00 до 13.45

Отделение №12

(дислокация Тульская обл., г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой дружбы, д. 19)

Понедельник, Вторник, Четверг – с 9.00 до 18.00

Среда – с 9.00 до 13.00 (прием граждан и юридических лиц)

Пятница, Суббота – выходные дни

воскресенье – с 9.00 до 16.45

Обед с 13.00 до 13.45