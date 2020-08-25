В Туле фестиваль "Театральный дворик" пройдет кратко, но с размахом

Фестиваль уличных театров "Театральный дворик" пройдет 26 и 27 сентября Фото: Алексей ФОКИН

В этом году фестиваль уличных театров «Театральный дворик», несмотря на все коронавирусные перерывы и трудности, все-таки состоится. Это настоящая «культурная радость» для жителей Тулы и области. Однако на проведение мероприятия выделится всего два дня. Так, в 2020 году «Театральный дворик» пройдет 26 и 27 сентября на различных площадках города.

Фестиваль уличных театров "Театральный дворик" пройдет 26 и 27 сентября Фото: Алексей ФОКИН

«КП-Тула» смогла узнать некоторые подробности о фестивале уличных театров в этом году. Отметим, что это уже XII по счету «Театральный дворик». Основной «изюминкой» этого фестиваля будет являться особая фестивальная зона. Так, днем 26 сентября часть проспекта Ленина превратится в фестивальную зону, где каждый попадет в мир радости и веселья. Артисты фестиваля будут взаимодействовать со всеми случайными прохожими. Без внимания не останутся и те, кто специально придет на мероприятие. Туляков и гостей города ожидает ряд фотовыставок под открытым небом и в помещениях театрально-концертного центра, разнообразные арт-объекты и фотозоны, где можно будет сделать несколько кадров на память. Также улицы города украсят яркие ходулисты.

В рамках фестиваля пройдет второй чемпионат живых скульптур. Здесь зрителям будет представлено порядка 40 различных живых статуй.

Фестиваль уличных театров "Театральный дворик" пройдет 26 и 27 сентября Фото: Алексей ФОКИН

Фестиваль затронет не только центр Тулы, но также и отдаленные районы. Фестивальные тематические платформы с артистами приедут в различные округи города. Достаточно будет в этот день просто выйти из дома, чтобы зарядиться фестивальным настроением.Традиционно артисты выступят со своими спектаклями и перформансами.

Глущенко Ольга

- К сожалению, участников в этом году будет чуть меньше. Это связано с большим коронавирусным перерывом, а также сделано для того, чтобы зрители смогли с комфортом увидеть все представленные работы. Сейчас заявки подали более 50 коллективов, из которых 15 — это тульские команды и артисты. Однако принять участие смогут не все. Организаторы отбирают только лучших для участия в «Театральном дворике», - поделилась с «Комсомолкой» менеджер фестиваля по российским участникам Ольга Глущенко.

Стало известно и то, что в этом году в фестивале смогут принять участие не все зарубежные коллективы. Это связано с закрытыми из-за пандемии границами. На данный момент и до 30 августа организаторами объявлен дополнительный прием заявок. Так что творческие люди и коллективы из Тулы и области еще могут попробовать свои силы и, возможно, даже стать участниками фестиваля.

Фестиваль уличных театров "Театральный дворик" пройдет 26 и 27 сентября Фото: Алексей ФОКИН

Оргкомитет «Театрального дворика» отметил, что интерес к фестивалю после коронавирусного перерыва очень увеличился. Это заметно и по потоку поданных и до сих пор приходящих заявок на участие.

- Люди соскучились по ярким мероприятиям. Артисты соскучились по фестивалям. Это связано с тем, что в сложный и долгий период пандемии почти все фестивали в России отменились. Наш фестиваль - один из немногих, кто все же смогг выдержать и реализоваться в этом году, - отметила Ольга.

Фестиваль уличных театров пройдет 26 и 27 сентября Фото: Алексей ФОКИН

Отметим, что сами условия прохождения фестиваля «Театральный дворик» в 2020 году будут опираться на актуальные к моменту проведения рекомендации Роспотребнадзора.