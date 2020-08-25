В Туле появится свыше 2000 интеллектуальных светильников Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 25 августа, в Туле проходила масштабная установка «умных светильников». Работы проводились на Красноармейском проспекте. Всего же современными фонарями обзаведутся 20 магистральных улиц города.

Особенностью светильников служит полный дистанционный контроль с компьютера диспетчера, а также автоматическая регулировка яркости. Так, 2140 штук интеллектуальных светильников появятся на двадцати магистральных улицах Тулы, из которых 1952 уже установлены. Они расположатся на следующих улицах:

- Московское шоссе;

- ул. Октябрьская;

- пр. Ленина;

- ул. Первомайская;

- Красноармейский проспект;

- ул. Пролетарская;

- ул. Ложевая;

- ул. Кирова;

- ул. Советская;

- ул. М. Горького;

- ул. Луначарского;

- проспект Ленина (дублёр);

- Одоевское шоссе;

- Одоевский путепровод;

- ул. Демонстрации;

- ул. Лейтейзена;

- ул. Фрунзе;

- Новомосковское шоссе;

- ул. Оборонная;

- ул. Староникитская.

Работы планируют завершить к октябрю этого года.