В Туле появится свыше 2000 интеллектуальных светильников
Фото: материалы пресс-служб
Сегодня, 25 августа, в Туле проходила масштабная установка «умных светильников». Работы проводились на Красноармейском проспекте. Всего же современными фонарями обзаведутся 20 магистральных улиц города.
Особенностью светильников служит полный дистанционный контроль с компьютера диспетчера, а также автоматическая регулировка яркости. Так, 2140 штук интеллектуальных светильников появятся на двадцати магистральных улицах Тулы, из которых 1952 уже установлены. Они расположатся на следующих улицах:
- Московское шоссе;
- ул. Октябрьская;
- пр. Ленина;
- ул. Первомайская;
- Красноармейский проспект;
- ул. Пролетарская;
- ул. Ложевая;
- ул. Кирова;
- ул. Советская;
- ул. М. Горького;
- ул. Луначарского;
- проспект Ленина (дублёр);
- Одоевское шоссе;
- Одоевский путепровод;
- ул. Демонстрации;
- ул. Лейтейзена;
- ул. Фрунзе;
- Новомосковское шоссе;
- ул. Оборонная;
- ул. Староникитская.
Работы планируют завершить к октябрю этого года.