В Туле ограничат продажу алкоголя из-за футбольного матча Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 25 августа, в центре Тулы будет действовать «сухой закон». Так продажа алкоголя будет временно ограничена в связи с проведением футбольного матча на Центральном стадионе. Так на поле тульского стадиона встретятся наш «Арсенал» и ФК «Химки». Начало игры в 20:30.

По этой причине в Туле ограничат продажу алкоголя в магазинах на расстоянии менее 1000 метров от стадиона «Арсенал». По запрет попадёт даже некрепкие алкогольные напитки — пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха.

Продажа алкоголя будет запрещена за три часа до начала игры, во время проведения и в течение трёх часов после окончания матча. Таким образом купить алкоголь в центре Тулы будет невозможно 25 августа с 17.30 до 22.00.