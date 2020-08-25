Последние дни лета в Туле будут то солнечными, то дождливыми Фото: Алексей ФОКИН

До окончания лета осталось всего 7 дней. Уже через неделю наступить 1 сентября и новый осенний сезон. И, конечно же, каждого человека волнует вопрос — а какой же погодой порадует природа в последние летние деньки? «Комсомолка» проанализировала различные метеосводки и вывела средние показатели по погоде с 25 по 31 августа.

Так, вплоть до 29 августа в Тульской области будет преобладать пасмурная и дождливая погода. Температура воздуха днем будет в пределах +17...+22 градусов тепла, а вечером будет держаться в промежутке +16...+20 градусов.

А вот начиная с 29 по 31 августа(включительно), погода порадует туляков ярким солнцем, чистым небом и теплом в пределах +23...+29 градусов. При этом, максимальная температура днем будет именно в последний летний день — 31 августа, плавно переходя в сентябрь.