Автокинотеатр в Туле будет работать до октября месяца

15 августа в Туле открылся долгожданный автокинотеатр. Теперь туляки могут смотреть фильмы на большом экране и под открытым небом в комфортных условиях внутри своего автомобиля.

Находится такой «открытый кинотеатр» недалеко от центра города, возле автостанции «Заречье» по адресу: ул. Галкина, 1-д. Всего для просмотра фильмов на парковочной площадке могут уместиться 45 автомобилей. Однако изначально проект был рассчитан на 50 парковочных мест. Отметим, что места расположили в шахматном порядке для более удобной парковки.

Автокинотеатр в Туле будет работать до октября месяца

Удовольствие от просмотра достигается за счет 12-метрового экрана, поднятого от земли на 4 метра. Звук же настраивается внутри каждого автомобиля через автомагнитолу.

Не менее актуален вопрос репертуара. Что же могут посмотреть туляки в не так давно открывшемся кинотеатре под открытым небом? Транслируемые на экране фильмы взяты из репертуара «ДКЖ-кино». Так, например, в ближайшие три дня, 24-26 августа, туляки смогут увидеть такие картины, как:

«Махинаторы»

«Найти и полюбить»

«Туннель: опасно для жизни»

«Морские паразиты»

На следующей неделе туляки смогут посмотреть боевик «Форсаж. Диабло» на свежем воздухе и большом экране. Стоит отметить, что кинотеатр не работает с утра до ночи. Все кинопоказы проводятся уже в вечернее время, когда природное освещение позволяет полноценно проецировать кино на уличный экран. Каждый фильм идет по 1,5 часа, при этом количество кинопоказов останавливается до двух в день - в 20:30 по 21:00 по мск.

Автокинотеатр в Туле будет работать до октября месяца

Отметим, что стоимость может сначала показаться завышенной — 500 рублей за билет. Такая сумма сразу настораживает и пугает многих туляков, однако данный билет выдается не на одного человека, как в обычном кинотеатре, а на одну машину, в которой могут находится от 1 до 5 человек. Билеты можно приобрести на официальном сайте «ДКЖ-кино», выбрав себе парковочное место.

Отметим, что проехать «зайцем» на кинопарковку не получится. При въезде на территорию уличного кинотеатра располагается пропускной шлагбаум. Приезжая к нему, необходимо предъявить QR-код или номер на экране телефона, чтобы проехать к своему зрительскому месту.

Автокинотеатр в Туле будет работать до октября месяца

Стало известно, что кинотеатр продолжит радовать туляков своими кинопоказами до октября месяца. Сейчас не наблюдается чрезмерного ажиотажа, однако увеличение зрителей в кинотеатре ожидают с сентября месяца, когда люди приедут с отпусков или вернутся с каникул.