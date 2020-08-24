Артисты Тульской филармонии сыграют музыку на свежем воздухе в других регионах Фото: материалы пресс-служб

В последние дни августа после долгого коронавирусного перерыва оркестр русских народных инструментов «Тула» и Губернаторский духовой оркестр Тульской филармонии поедут на гастроли. Остановочными пунктами станут три города - Калуга, Тверь и Липецк. Однако, в этом году тульские музыканты выступят во всех городах в формате Open Аir.

Так, музыканты дадут свои выступления исключительно на летних концертных площадках и в парках, в открытом и безопасном пространстве на свежем воздухе. В Калугу и Тверь туляки привезут композиции, специально написанные современными композиторами для оркестра русских народных инструментов и классику народного оркестра, русские народные песни и песни советских композиторов, а также обработки популярных мелодий для самых различных музыкальных инструментов. А в Липецке тульские музыканты выступят с программой, посвящённой памятному времени 1970-х и 1980-х годов, эпохе плёночных магнитофонов и виниловых дисков.

Помимо инструментального исполнения, туляки порадуют жителей соседних регионов и вокальными номерами.