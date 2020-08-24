Семилетняя тулячка Даша Павлова, спасшая своего друга в Крыму, побывала на борту военного сторожевого корабля

фото: СК РФ по республике Крым и Севастополю Фото: материалы пресс-служб

В Крыму сторожевой корабль «Сметливый» принял важного юного гостя из Тулы. Так, целый экипаж корабля поприветствовал на своём борту 7-летнюю тулячку Дашу Павлову, которая во время отдыха спасла упавшего в бассейн мальчика. Побывать на военном корабле — это была отдельная мечта Даши, которую девочке помогли осуществить офицеры СК РФ по Республике Крым и городу Севастополя вместе с коллегами из военного следственного управления СК РФ по Черноморскому флоту.

Напомним, что новость о 7-летней девочке из Тулы облетела всю страну. Такая слава пришла после её героического поступка. Ещё в начале августа, девочка приехала в Судак на отдых вместе со своей семьёй. В один из вечеров, гуляя с родителями возле бассейна, Даша увидела, как её младший по возрасту друг Арсений упал в бассейн. Мальчик катался на самокате, а его родители пили чай на веранде. Увидя, что друг попал в беду, Даша, не теряя ни секунды, прыгнула в воду и помогла вылезти не умеющему плавать Арсению.

фото: СК РФ по республике Крым и Севастополю Фото: материалы пресс-служб

Жителей Крыма тронула за душу данная история, поэтому маленькую тулячку решили отблагодарить за её героизм, пока та не вернулась в родные края. Так, офицеры СК по Республике Крым и городу Севастополю организовали для девочки и её семьи чаепитие по случаю награждения Дарьи, во время которого она поделилась, что увлекается плаванием, любит играть в футбол и мечтает побывать на настоящем военном корабле. И последняя мечта юной тулячки все же сбылась в Севастополе на сторожевом корабле «Сметливый», который уже 50 лет служит в рядах военно-морского флота РФ.

фото: СК РФ по республике Крым и Севастополю Фото: материалы пресс-служб

Для девочки провели полноценную и увлекательную экскурсию по всему кораблю. Даша побывала на капитанском мостике и у штурвала корабля, в каюте капитана и в самом сердце «Сметливого» - моторном отсеке, чему была очень рада и благодарна офицерам. Однако, скоро лето подойдёт к концу, а семья Павловых вернется в Тулу, чтобы отправить Дашу в первый класс. Девочка планирует профессионально заняться плаванием в спортивной школе.