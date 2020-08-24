В Романцевских горах туристы начали вырубать тульские березы

Тульские эко-защитники снова забили тревогу по Романцевским горам в Кондуках. Как сообщили сами туляки, что туристы, посещающие данную местность, помимо того, что оставляют за собой мусор, начали ещё и вырубать деревья. По словам экологических защитников, делается это для того, чтобы развести из срубленных деревьев костёр.

фото: Подслушано Кондуки/Романцевские горы Фото: соцсети

Отношением горе-туристов к природе активисты назвали потребительским и наглым. Так, под топор попадаются растущие на территории Романцевских гор березы. И все бы ничегоЮ, но помимо создаваемой тени, которая спасает отдыхающих от жары, деревья являются укреплением склонов гор. Как утверждают экологические защитники, что вырубка зелёных насаждений может привести к необратимым последствиям для экосистемы Романцевских гор.

фото: Подслушано Кондуки/Романцевские горы Фото: соцсети

Отметим, что еще с 2018 года Романцевские горы являются особо охраняемой природной территорией. Разведение костров, оставление мусора и вырубка деревьев на территории гор считаются незаконными.