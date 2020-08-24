259 жителей Тульской области смогли победить коронавирусную инфекцию Фото: Алексей ФОКИН

За минувшую неделю, с 18 по 24 августа, в Тульской области были зафиксированы значительные результаты по выздоровлению от коронавируса. Так, за неделю с болезнью смогли справиться 259 человек. Пациенты были выписаны после получения повторных отрицательных результатов анализа на коронавирус.

Отметим, что в общем количестве от «ковида» выздоровели 7792 жителей региона.

Вместе с тем, за неделю инфекция подтвердилась у 202 человек.