В Тульской области 202 человека из 15 районов заболели коронавирусом Фото: Алексей ФОКИН

С 18 по 24 августа еще 202 жителя Тульской области заболели коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Заболевшие оказались из 15 районов и городских округов региона.

Новые случаи не были замечены в Арсеньевском, Воловском, Дубенском, Каменском, Куркинском, Одоевском, Плавском, Тепло-Огаревском, Чернском, Щекинском и Ясногорском районах.Все заболевшие были своевременно изолированы.

В общем количестве в области зарегистрировано 9059 случаев заболевания.