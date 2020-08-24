В Тульской области 202 человека из 15 районов заболели коронавирусом
Фото: Алексей ФОКИН
С 18 по 24 августа еще 202 жителя Тульской области заболели коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Заболевшие оказались из 15 районов и городских округов региона.
Новые случаи не были замечены в Арсеньевском, Воловском, Дубенском, Каменском, Куркинском, Одоевском, Плавском, Тепло-Огаревском, Чернском, Щекинском и Ясногорском районах.Все заболевшие были своевременно изолированы.
В общем количестве в области зарегистрировано 9059 случаев заболевания.